'Sonhar não custa nada': Abel adota lema carnavalesco e embala Palmeiras

"Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real". Após 33 anos do samba da Mocidade Independente de Padre Miguel entrar para a história do Carnaval, ele agora embala a campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes.

Quem revelou que a frase tornou-se um lema no vestiário palmeirense foi o zagueiro Bruno Fuchs após a vitória alviverde por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado, na Filadélfia. Segundo o defensor, quem a implementou, ainda que indiretamente, foi o técnico Abel Ferreira.

O Abel tem falado muito para sonharmos. E sonhar não custa nada (risos). Vamos seguindo esse sonho, um jogo atrás do outro, sempre pensando no presente, no próximo jogo. Obviamente que a carga emocional contra um clube brasileiro é mais difícil. Ninguém quer vir aqui e perder para um clube brasileiro, ainda mais o Botafogo, que pegou no nosso calcanhar ano passado. Estamos felizes com a classificação e foi como eu falei: é seguir sonhando Bruno Fuchs

Intérprete do samba: "Acho que dá"

A voz original do histórico samba-enredo é de Paulinho da Mocidade. Em conversa com o UOL, o intérprete - que é vascaíno - revelou que a canção fez tanto sucesso que já virou até tema de prova.

Tenho que fazer algumas considerações: esse nosso samba já foi prova de redação na rede pública, municipal e estadual. Em segundo lugar, naquele período de 92, 93 e 94, se tornou o hino da torcida do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians... Tudo quanto é time cantava no Brasil. Muita gente usou essa frase como jargão, para você ver o poder da música. São 33 anos e não para

Paulinho Mocidade, intérprete do samba da Mocidade, ao UOL

Paulinho Mocidade avaliou que é possível, sim, o Palmeiras sonhar com o título mundial. O Alviverde agora encara o Chelsea, da Inglaterra, nas quartas de final da competição.

Eu acho que dá. Palmeiras é um time muito veloz, muito bem treinado. O Paulinho tem entrado muito bem. O Vasco perdeu esse menino. Ele queria voltar, mas o Vasco não tinha dinheiro. Mas o Palmeiras está muito bem e sonhar não custa nada, ou quase nada

Paulinho Mocidade

Competir com 'amor e paixão'

Além de motivar os jogadores batendo na tecla do sonho do título, Abel Ferreira tem pedido para que o elenco jogue "com amor".

Não vamos ganhar sempre. Não éramos os piores porque empatamos com o Miami e fizemos uma excelente segunda parte. Nem agora somos os melhores porque fizemos um jogo muito bom tecnicamente, taticamente, mentalmente. Acabou esse jogo, dar os parabéns aos jogadores, celebramos, mas amanhã é outro dia e vamos preparar para o próximo jogo e também lhes disse que é importante competirmos com paixão e jogarmos com amor, porque em determinados momentos nós esquecemos

Abel Ferreira

Sonhar não custa nada! Ou quase nada

(Mocidade Independente de Padre Miguel - 1992)

"Sonhar não custa nada

E o meu sonho é tão real

Mergulhei nessa magia

Era tudo o que eu queria

Para esse carnaval

Deixe a sua mente vagar

Não custa nada sonhar

Viajar nos braços do infinito

Onde tudo é mais bonito

Nesse mundo de ilusão

Transformar o sonho em realidade

E sonhar com a Mocidade

É sonhar com o pé no chão (estrela)

Estrela de luz que me conduz

Estrela que me faz sonhar

Estrela de luz que me conduz

Estrela que me faz sonhar (ai, amor)

Amor, sonhe com os anjos

Não se paga pra sonhar

Eu sou a noite mais bela

Que encanta o teu sonho

Te alucina por te amar (amar, amar)

Vem nas estrelas do céu

Vem na lua de mel

Vem me querer

Delírio sensual, arco-íris de prazer

Amor, eu vou te anoitecer

Delírio sensual, arco-íris de prazer

Amor, eu vou te anoitecer (eu falei)

Eu vejo a lua no céu, a Mocidade sorrir

De verde e branco na Sapucaí

Eu vejo a lua no céu, a Mocidade sorrir

De verde e branco na sapucaí"