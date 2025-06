Liziero deixa o São Paulo em fim de contrato; relembre passagem do volante

Após sete anos, Liziero deixará de ter vínculo com o São Paulo a partir desta segunda-feira. O contrato do volante de 27 anos com o clube paulista se encerra neste dia 30 de junho, mas as partes não chegaram a um acordo pela renovação.

Após passar as últimas temporadas sendo emprestado a diversos clubes, Liziero ganhou novas chances no São Paulo em 2024, com o então técnico Luis Zubeldía. Ao todo, o volante marcou um gol em 11 jogos e terminou o ano com chances de renovação.

A diretoria são-paulina chegou a ofertar uma proposta ao jogador, que recusou e desde então ficou apenas treinando no CT da Barra Funda. A chegada de Hernán Crespo - que utilizou muito o jogador em 2021 - poderia dar um novo cenário à situação de Liziero, mas a renovação não irá acontecer.

Assim, após sete anos, Liziero encerra de vez sua passagem pelo São Paulo. Ao todo, o jogador defendeu o Tricolor Paulista em 145 jogos, com seis gols marcados.

Relembre a passagem de Liziero pelo São Paulo

Liziero chegou ao elenco profissional do São Paulo em 2018. Rapidamente o volante foi muito utilizado e, em seu primeiro ano no time principal, atuou 40 vezes, com dois gols marcados e duas assistências.

Em 2020, o volante teve uma queda brusca de rendimento, também atrapalhada por lesões. Nesta temporada, disputou 15 jogos e viu sua permanência no São Paulo colocada em xeque.

Entretanto, com a chegada de Hernán Crespo em 2021, Liziero ganhou uma sobrevida no clube. O atleta virou peça importante com o técnico argentino e foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista daquele ano, responsável por tirar o São Paulo de um jejum de nove anos sem títulos.

A saída de Crespo também diminuiu a minutagem de Liziero, que começou a ser emprestado sucessivamente ao longo das últimas temporadas. Em 2022, defendeu o Internacional, enquanto em 2023 e 2024, esteve no Coritiba e no Yverdon-Sport, da Suíça.

Por fim, no ano passado, Liziero voltou a ganhar chances com Zubeldía. Porém, com a questão da renovação parada, ficou apenas treinando no CT da Barra Funda. O último jogo oficial do volante foi em 9 de novembro, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR.