São Paulo comemora voltas, mas ainda espera por Lucas e Ferreirinha

O São Paulo ainda aguarda Lucas e Ferreirinha para ter o elenco quase completo à disposição de Hernán Crespo.

O que aconteceu

Oscar e Marcos Antônio já vêm participando normalmente dos trabalhos com bola. Ambos se envolveram em todas as atividades com o restante do elenco desde a chegada de Crespo e estão à disposição.

Lucas e Ferreirinha ainda estão em tratamento. Os dois seguiram nos cronogramas personalizados de fisioterapia, mesclando sessões no Reffis Plus e exercícios em campo, sem participar dos treinamentos coletivos.

A dupla tem quase duas semanas para se recuperar. O São Paulo volta a campo entre os dias 12 e 14 contra o Flamengo — a data ainda não foi definida.

Se os dois voltarem, Crespo só não terá à disposição Calleri, que rompeu ligamento do joelho, e Luiz Gustavo. O volante já iniciou alguns trabalhos, mas ainda sem contato físico. Não há previsão de quando o volante que chegou a ser internado com um tromboembolismo pulmonar vai poder atuar.