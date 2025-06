São Paulo avança na recuperação de Lucas e Ferreira e ajusta elenco para retomada da temporada

Nesta segunda-feira, o São Paulo deu sequência à preparação para o retorno do calendário nacional após a paralisação provocada pela disputa do Mundial de Clubes. Em meio aos treinos físicos e táticos comandados por Hernán Crespo, duas boas notícias animaram a comissão técnica: os atacantes Lucas e Ferreira avançaram em seus processos de recuperação e iniciaram a fase de transição no gramado.

O camisa 7, que desde março convive com dores no joelho direito e havia sido diagnosticado com um estiramento na cápsula posterior em maio, começou a realizar atividades supervisionadas no campo. A expectativa inicial era de um afastamento de três meses, mas a evolução clínica tem sido positiva, e o retorno pode acontecer já em julho.

Ferreira, por sua vez, trata uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e também participou das movimentações, após desfalcar a equipe nos seis jogos que antecederam a pausa do calendário.

Enquanto os lesionados retomam ritmo gradualmente, o restante do elenco participou de um treinamento dividido entre atividades físicas e fundamentos técnicos, com foco em mobilidade, velocidade e execução sob pressão. Na segunda parte da manhã, Crespo comandou um trabalho tático, com ênfase em situações ofensivas e ações de ataque contra defesa - já de olho nos desafios que o clube terá no segundo semestre.

Fora das quatro linhas, o dia também foi de movimentações no elenco. O zagueiro Ruan, que chegou a negociar sua renovação, deixou o clube após o fim do contrato. As conversas com o São Paulo não evoluíram, e o jogador retorna ao Sassuolo, clube detentor de seus direitos.

Outro nome a se despedir foi o volante Igor Liziero. Sem espaço com o antecessor de Crespo, Luis Zubeldía, o jogador recusou uma proposta de renovação e optou por sair. Curiosamente, com o próprio técnico argentino, Liziero viveu sua melhor temporada pelo clube, em 2021.

No momento, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos conquistados. A equipe volta a campo apenas no dia 16 de julho, às 20h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques.