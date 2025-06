Santos vê sondagens e tenta evitar saída de graça de Menino da Vila

O Santos tenta evitar a perda de graça de Hyan, meio-campista de 21 anos revelado nas categorias de base do Peixe.

O que aconteceu

A negociação do Santos por Hyan virou uma novela. São meses de conversas ainda sem um desfecho.

O contrato termina no dia 31 de dezembro e, a partir de amanhã, ele poderia assinar um pré acordo para sair de graça em 2026. O Peixe tenta evitar.

O grande entrave é o projeto desportivo. Hyan tem dúvidas sobre a utilização no Santos.

Sem idade para atuar no sub-20, o garoto tem apenas três jogos como profissional. E gostaria de ter mais espaço.

Hyan fez um gol no amistoso com o RB Leipzig e esperava por um novo momento no clube. Na sequência contra o Fortaleza, porém, não saiu do banco de reservas. O técnico Cleber Xavier conta com o jovem.

Essa indefinição aumenta as sondagens do Brasil e do exterior por Hyan. As ofertas envolvem um salário um pouco maior do que o oferecido pelo Peixe.

O Santos tinha a renovação como certa, mas viu o cenário mudar e recalcula a rota. O Peixe, mesmo com esse contexto, entende que vai conseguir a permanência.

Segundo volante de origem, Hyan tem sido testado como meia ou ponta pelo técnico Cleber Xavier. A comissão conta com o jogador, mas não consegue prometer chances.