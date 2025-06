Santos treina em dois períodos e segue preparação na intertemporada

O Santos segue a sua preparação para a retomada do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira, com o elenco completo, o técnico Cleber Xavier comandou mais uma atividade no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

O Peixe, portanto, iniciou a maratona de treinamentos em dois períodos, em busca de atingir o 100% antes da volta do calendário com duelos. Em alguns dias desta semana, a equipe paulista deve adotar esta postura de trabalho em duas etapas.Por conta do Mundial de Clubes da Fifa, as partidas dos campeonatos nacionais e continentais foram paralizadas.

Neymar está treinando normalmente. O meia-atacante renovou o contrato até o final de 2025 e está à disposição para o restante da temporada. A expectativa é de que o camisa 10 do Santos esteja na ponta dos cascos para o retorno da equipe aos gramados.

O próximo compromisso do Peixe está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O departamento médico do Santos está vazio. Além disso, Cleber Xavier aguarda ansiosamente a chegada de dois reforços, casos de Igor Vinícius e William Arão. O volante, por exemplo, deve se apresentar no Peixe nesta terça-feira, já que tem contrato válido com o Panathinaikos, da Grécia, válido até esta segunda-feira (30).