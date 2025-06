Santos aumenta receitas, mas tem déficit de R$ 37 milhões no 1º trimestre

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos teve um déficit de R$ 37 milhões no primeiro trimestre de 2025.

O que aconteceu

O Conselho Fiscal vai apresentar hoje, na Vila Belmiro, o relatório contábil deficitário do primeiro trimestre do Santos. A reunião do Conselho será fechada à imprensa.

O balancete apresenta déficit de R$ 37.416.612. O orçamento previa um prejuízo de R$ 23.260.917. A diferença é de cerca de R$ 14 milhões.

O grande problema está nos direitos de imagem a partir da chegada de Neymar. O Santos gastou R$ 80 milhões em salários no período.

A folha salarial disparou de R$ 5 milhões em dezembro, na Série B, para R$ 34 milhões em fevereiro e março. Apenas com Neymar, o Peixe se comprometeu a pagar R$ 85 milhões em direitos de imagem por um contrato de cinco meses.

O balanço aponta que a folha de março tem R$ 12 milhões em salários na carteira e R$ 21 milhões em imagem. Um total de R$ 34 mi. São R$ 79,6 milhões em três meses.

O Santos aumentou consideravelmente as receitas com Neymar, mas não impediu o déficit. O contrato foi renovado com novas condições até o dia 31 de dezembro.

O Conselho previa receitas de R$ 121,7 milhões no primeiro trimestre, enquanto o Santos realizou R$ 174 mi. O Peixe teve um boom em patrocínios e Sócio Rei.

Nas despesas operacionais, porém, o Peixe previu R$ 93 milhões e gastou R$ 154 mi. Esses custos envolvem salários de atletas, estafe, encargos, direitos de imagem, despesas de jogos, viagens, manutenção, entre outros.