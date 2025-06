Santos anuncia Caio Lacerda como o novo executivo de marketing e negócios do clube

No caminho para se reestruturar dentro e fora de campo, a diretoria do Santos anunciou, nesta segunda-feira, Caio Lacerda como o novo executivo de marketing e negócios do clube. O profissional retorna à Vila Belmiro após uma passagem de dois anos (atuou entre o período de 2022 a 2024) com a missão de implementar novas estratégias que aproximem a agremiação do mercado e da sua torcida.

Caio Lacerda conta com 13 anos de atuação na indústria do esporte. Além do Santos, ele acumula passagens por outros gigantes do futebol brasileiro como São Paulo, Corinthians e o Grêmio.

"O Santos é o clube da minha cidade, da minha família, e é um enorme prazer retornar. Obtivemos resultados anteriormente e, agora, volto com a missão de reestruturar a área e aproximar ainda mais o clube do mercado", disse Lacerda em entrevista ao site oficial. "Estamos com uma visão moderna sobre patrocinadores, novos formatos de comunicação, fortalecimento das redes sociais e potencialização de ativos com a Santos TV e todos os nossos produtos", completou.

Um dos principais focos do novo trabalho de Lacerda vai ser alavancar a marca Santos FC com ênfase na geração de novas receitas e parcerias estratégicas.

"Sabemos da grandeza do Santos FC, não apenas por sua história no futebol, mas pelo impacto mundial dos talentos que revelou. Uma das abordagens centrais será explorar essa magnitude para atrair novos patrocinadores e desenvolver experiências mais envolventes com o torcedor", destacou o novo executivo de marketing santista.