Santos anuncia novo diretor executivo de marketing e negócios

O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação de Caio Lacerda como novo Diretor Executivo de Marketing e Negócios do clube. O profissional, que já trabalhou no Peixe entre 2022 e 2024, terá a missão de reestruturar o setor, realizando projetos e iniciativas para aproximar o clube do mercado e da sua torcida.

Além do próprio Santos, Caio Lacerda passou por São Paulo, Corinthians e Grêmio. Ele possui 13 anos de experiência no esporte e é formado em publicidade e propaganda. No Peixe, ele atuou na área comercial, setor diferente de onde trabalhará a partir de agora.

Em entrevista ao site oficial do Santos, Caio Lacerda se disse muito feliz em voltar ao clube de sua família. Para ele, um dos principais objetivos é potencializar ainda mais os ativos do Alvinegro Praiano.

"O Santos FC é o clube da minha cidade, da minha família, e é um enorme prazer retornar. Obtivemos ótimos resultados anteriormente e, agora, volto com a missão de reestruturar a área, aproximar ainda mais o clube do mercado, com uma visão moderna sobre ativações com patrocinadores, novos formatos de comunicação, fortalecimento das redes sociais e potencialização de ativos como a Santos TV e todos os nossos produtos", afirmou Caio.

"Sabemos da grandeza do Santos ? não apenas por sua história no futebol, mas pelo impacto mundial dos talentos que revelou. Uma das abordagens centrais para o meu retorno foi justamente essa: explorar essa magnitude para atrair novos patrocinadores e desenvolver experiências mais envolventes com o torcedor", destacou Caio.