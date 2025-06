Sabalenka vence estreia e encerra conto de fadas de qualifier em Wimbledon

A sexta participação de Aryna Sabalenka em Wimbledon começou com uma vitória que, se não foi tão tranquila, tampouco envolveu riscos. A número 1 do mundo, favorita ao título do torneio, aplicou 6/1 e 7/5 sobre a qualifier canadense Carson Branstine (#194), que disputou nesta segunda-feira sua primeira partida da carreira em uma chave principal de grand slam.

Semifinalista no All England Club em 2021 e 2023, Sabalenka disputa o evento britânico pela primeira vez como cabeça de chave número 1 e enfrentará na sequência a vencedora do jogo entre a tcheca Marie Bouzkova (#48) e a neozelandesa Lulu Sun (#47).

Como aconteceu

Branstine ganhou manchetes nesta semana quando furou o qualifying e falou sobre como trabalha de modelo para ajudar a pagar as contas do circuito mundial. O sorteio, contudo, não foi generoso com a canadense e, quando o jogo começou, ficou nítida a diferença de nível. Sabalenka rapidamente abriu 5/0, e Branstine só conseguiu confirmar seu saque no sexto game. Foi, contudo, seu único game, e a bielorrussa fechou a parcial por 6/1.

O segundo set começou equilibrado, com Branstine confirmando saques, empolgando a torcida e até ameaçando o serviço de Sabalenka no segundo game. A partida seguiu parelha até o 11º game, quando a número 1 aproveitou sua primeira chance de quebra na parcial e subiu à rede com uma bela direita. A canadense jogou uma direita na rede e perdeu o saque. Pouco depois, Sabalenka já comemorava a vitória.