Rodrigo Garro comenta retomada do Corinthians aos treinamentos

O elenco do Corinthians deu sequência, nesta segunda-feira, à inter temporada da equipe no CT Dr. Joaquim Grava. Após as atividades, o meia-atacante Rodrigo Garro comentou a retomada do Timão aos treinamentos.

"Estamos trabalhando bem, antes das férias já estávamos trabalhando bem. Agora estamos tratando de deixar o corpo pronto para começar da melhor maneira", disse o jogador.

Em um mês, o Corinthians enfrentará o rival Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 8 do Timão afirmou estar empolgado para o Derby, mas pregou foco na retomada do Campeonato Brasileiro.

"Um clássico sempre é algo lindo, algo muito bonito de jogar. Quando o tempo chegar, vamos nos preparar da melhor maneira. Acho que temos boas experiências. Agora, vamos focar no primeiro jogo da Série A, que é muito importante", finalizou.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente no próximo dia 13 de julho (domingo), às 19h (de Brasília), quando encara o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.