Ricardo Oliveira aprova renovação de Neymar com Santos e quer astro na Copa

Ídolo da torcida do Santos, Ricardo Oliveira celebrou a renovação contratual de Neymar. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o ex-atacante afirmou que viu com bons olhos a permanência do meia-atacante, que estendeu o seu vínculo com o clube até o final de 2025.

"É muito fácil falar dele. É um atleta especial, diferente e um amigo. A decisão de ficar no Santos foi assertiva. A volta ao Brasil e ao Santos também foi. Ele se sentiu com o desejo do desafio novamente, dos estádios cheios, da cobrança. Em certo momento a gente precisa se sentir desafiado novamente. Estive com ele na Arábia antes dele voltar ao Brasil. É muito diferente. Acho que ele tomou essa decisão pensando nisso e pensando no clube do coração dele, que é o Santos", disse o convidado do Mesa Redonda, da TV Gazeta, deste domingo.

"É um momento importante para ele e para o Santos. Desejo muita sorte, que as lesões passem longe dele. Foi um acerto. Vejo que ele está muito feliz, uma decisão tomada de forma consciente. Ele está se preparando bastante porque tem esse segundo semestre bastante difícil e complicado para o Santos. O maior objetivo de todos é tirar o Santos dessa situação incômoda", completou.

Após se tornar ídolo e ir embora para a Europa em 2013, Neymar voltou ao Santos em janeiro deste ano. Desde então, foram 12 partidas, com três gols e três assistências. O jogador de 33 anos, porém, está sofrendo com lesões. Ele contundiu a coxa duas vezes neste período.

Um dos principais objetivos do astro é estar na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, com a Seleção Brasileira.

Ricardo Oliveira não escondeu a sua torcida para que o atual camisa 10 do Peixe esteja na lista do técnico Carlo Ancelotti. O ex-atacante entende que não há substituto à altura.

"A gente tem visto buscas por alternativas na posição, mas sem muito sucesso. A qualidade do Neymar é absurda e indiscutível. Ele vai se preparar bastante para isso, ele tem que treinar bastante e está fazendo isso. A grande maioria deseja isso, que ele volte bem. Os atletas também desejam isso. Todos querem que ele fique bem e esteja na seleção com eles. Ele, bem preparado fisicamente, destoa dos demais. O nível técnico dele é altíssimo", finalizou.