Wimbledon: Dia 1 mais quente tem dupla brasileira voando e susto de Alcaraz

O Grand Slam inglês registrou hoje o seu dia de abertura mais quente da história, com temperatura batendo quase 32º C em Londres. O calor também se estendeu às quadras, com estreias dominantes de Bia Haddad e João Fonseca, uma batalha de mais de 4h30 do atual bicampeão Alcaraz, queda de cabeça de chave e mais.

Destaques do dia

Bia vence estreia dura. A tenista número 1 do Brasil e atual 20ª da WTA enfrentou Rebecca Sramkova (#34) e suou, mas superou a eslovaca por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7) e 6/4. A paulista mantém o favoritismo na segunda rodada e enfrentará a húngara Dalma Galfi, fora do top 100.

Fonseca avassalador e com saque a 230 km/h: O carioca de 18 anos se impôs sobre o tenista local Jacob Fearnley e avançou em 3 sets diretos — parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (5). O brasileiro controlou o ritmo, distribuiu aces e freou uma tentativa de reação do adversário. Um dos saques de João foi a 142 mph (230 km/h), o segundo mais rápido do dia.

Susto e auxílio de Alcaraz: O atual bicampeão penou contra o italiano Fabio Fognini e venceu por 3 sets a 2 em batalha de mais de 4h30 de duração. Na parcial decisiva, o espanhol paralisou a partida para levar uma garrafa d'água a um torcedor que passava mal na arquibancada. A atitude do nº 2 do mundo foi ovacionada na quadra central.

Queda do 8º favorito: O top 10 Holger Rune levou a virada do chileno Nicolas Jarry e está eliminado. O dinamarquês abriu 2 a 0, só que acabou sofrendo com o serviço do rival e se despediu precocemente da disputa, sendo o primeiro cabeça de chave a cair.

Sabalenka dominante. A top do ranking da WTA resolveu rápido sua estreia diante da canadense Branstine em menos de 1h15. Ela deslanchou no primeiro set, levando por 6 a 1 e deu indícios de que seria um atropelo, mas a rival melhorou depois e acabou derrotada por 7 a 5.

A primeira rodada ainda promete duelos eletrizantes amanhã, com Djokovic, Sinner, Gauff e Swiatek em ação.

