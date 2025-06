Renato Gaúcho vibra com Fluminense e exalta entrega contra Inter: 'Muita gente não acreditava'

A segunda-feira foi de afirmação e emoção para Renato Gaúcho. Sob seu comando, o Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0, no Bank of America Stadium, em Charlotte, e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Foi o segundo time brasileiro a avançar de fase no torneio - o primeiro foi o Palmeiras. Após o apito final, o treinador celebrou com os jogadores e fez questão de reconhecer o esforço coletivo do elenco e da torcida.

Renato entrou em campo com um plano claro, e viu o Fluminense executar à risca. Com um sistema de três zagueiros e transições rápidas, o time tricolor anulou a Inter, vice-campeã da Europa, e soube decidir nos momentos certos.

"Tínhamos que errar o menos possível. As oportunidades que tivemos, fizemos os dois gols, que nos deram a classificação", disse o treinador ainda no gramado. "Apesar do pouco tempo, acreditaram no novo esquema. Conversei muito com eles, coloquei na cabeça deles que dava. A Inter é uma grande equipe, tem muito mais dinheiro do que a gente, mas dentro de campo são 11 contra 11."

Durante a partida, Renato também protagonizou uma cena quente à beira do campo: ao retardar uma reposição de bola, foi confrontado por Mkhitaryan, que chegou a peitá-lo. A arbitragem puniu o técnico tricolor com cartão amarelo. O episódio, no entanto, ficou pequeno diante da atuação firme do Fluminense, que teve controle emocional e físico para resistir à pressão e liquidar o confronto com gols de Cano e Hércules.

Para Renato, o que fez a diferença foi a postura. "O futebol brasileiro vem mostrando sua força. Os clubes brasileiros ficam atrás dos europeus na parte financeira. Eles têm condições de contratar os melhores do mundo. Mas dentro de campo é entrega, dedicação, atitude. Isso sobrou para o meu time hoje", avaliou. "Souberam se defender, sofrer em alguns momentos e matar o jogo na hora certa."

Ao longo da entrevista, o técnico valorizou a inteligência tática do elenco e o comprometimento com a ideia proposta. "É um grupo muito consciente. Escuta bem o que pretendemos fazer dentro de campo e executa. Os resultados estão aí."

Com a vaga garantida, o time tricolor aguarda agora o vencedor de Manchester City x Al-Hilal para o duelo das quartas de final, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando. Caso avance, poderá reencontrar o Palmeiras em uma semifinal brasileira.