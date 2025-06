'Eles têm dinheiro, mas são 11 contra 11', diz Renato após vitória do Flu

Renato Gaúcho comemorou a vitória da Fluminense sobre a Inter de Milão e a classificação às quartas de final do Mundial de Clubes. O treinador citou a diferença financeira entre os clubes, mas destacou que o jogo se resolve em campo.

Erramos pouco. Tivemos poucas oportunidades, mas as oportunidades que nós tivemos, conseguimos fazer os dois gols que deram a classificação. Apesar do pouco tempo, os jogadores acreditaram no novo esquema, conversei bastante com eles. Nesses últimos três dias eu coloquei na cabeça deles que dava, nós íamos respeitar. Do outro lado tem uma grande equipe, que tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro do campo sempre são 11 contra 11.

A minha equipe se entregou, se dedicou, se concentrou, ficou focada. Realmente esse grupo está de parabéns, mas de parabéns também ao nosso torcedor pela festa. Nossa torcida no Brasil também tem que se comemorar bastante, porque nós chegamos às quartas de final e muita gente não acreditava na gente. Renato Gaúcho ao DAZN

O treinador destacou a força do futebol brasileiro no Mundial de Clubes e voltou a citar a parte financeira.

Eu acho que o futebol brasileiro vem mostrando a força dele, falo que os clubes brasileiros ficam atrás dos europeus na parte financeira, eles têm as condições de contratar os melhores jogadores do mundo, mas dentro do campo é entrega, é dedicação, são as atitudes, é isso que sobrou para o meu time hoje. Soubemos nos defender, soubemos sofrer em algum momento do jogo e na hora certa nós nascemos do jogo, é uma equipe bastante consciente, que escuta bem o que a gente pretende fazer dentro do campo e eles executam e os resultados estão aí. Renato Gaúcho

Flu despacha Inter e avança

O Fluminense foi letal no começo e no fim do jogo, que terminou 2 a 0. Cano abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, e Hércules fechou a conta aos 47 da etapa final.

A equipe brasileira se segurou na defesa no intervalo entre os gols. Fábio e a trave pararam Lautaro Martínez nas principais chances da Inter.

O Fluminense espera por Manchester City ou Al-Hilal nas quartas de final. Ingleses e sauditas se enfrentam hoje, às 22h (de Brasília). As quartas serão na próxima sexta, às 16h, em Orlando.