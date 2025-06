Renato Gaúcho exalta atuação do Fluminense em vitória sobre a Inter: "Futebol é no campo"

O Fluminense derrotou a Internazionale-ITA por 2 a 0, nesta segunda-feira, em Charlotte. O resultado sobre o vice-campeão europeu colocou os tricolores nas quartas de final do Super Mundial de Clubes.

O técnico Renato Gaúcho falou sobre a atuação da equipe e exaltou o resultado positivo.

"Nós tínhamos que errar o mínimo possível e erramos pouco. Tivemos poucas chances lá na frente, mas soubemos fazer os gols. Falei nos últimos dias que eles têm muito mais dinheiro que a gente, mas futebol é decidido dentro de campo", disse.

Após o triunfo, o comandante também destacou a força do futebol brasileiro, que terá dois representantes na próxima fase do Mundial. Além do Fluminense, o Palmeiras também está classificado para as quartas de finais.

"O futebol brasileiro vem mostrando sua força. Os europeus têm mais dinheiro, mas estamos mostrando muita dignidade dentro de campo", declarou.

Com o resultado, o Fluminense volta a campo na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando, pelas quartas de final. Os cariocas esperam o vencedor de Manchester City-ING e Al Hilal-ARA, que se enfrentam nesta noite.