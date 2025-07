Renato Gaúcho elogia desempenho de Fluminense e Palmeiras no Mundial

Nesta segunda-feira, o Fluminense surpreendeu e venceu a Inter de Milão por 2 a 0, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Renato Gaúcho elogiou o desempenho da equipe e ainda exaltou o Palmeiras. As duas equipes são as únicas sul-americanas nesta fase do Mundial.

"Então estamos orgulhosos de nós mesmos por essa alegria, por esse carinho que estamos proporcionando para nosso torcedor, e, sem dúvida alguma, para o futebol brasileiro. Tanto Fluminense, como o Palmeiras", disse Renato Gaúcho após a partida.

O treinador também reconheceu a qualidade da Inter de Milão. Nesta temporada, a equipe foi vice-campeã da Liga dos Campeões e do Campeonato Italiano.

"Hoje não enfrentamos qualquer equipe não. Nós enfrentamos uma grande do futebol europeu. Uma equipe que dias atrás estava fazendo a final (da Liga dos Campeões) com o PSG", completou.

Diferença financeira no Mundial de Clubes

Além da comemoração, Renato Gaúcho voltou a falar sobre o abismo financeiro entre os clubes europeus e os brasileiros no Mundial de Clubes. Por conta dessa diferença, ele voltou a parabenizar Fluminense e Palmeiras.

"Estamos provando que, se há entrega e atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira ? mas, dentro de campo, são 11 contra 11. Então, no momento, Fluminense e Palmeiras estão de parabéns, porque estamos, sem dúvida nenhuma, representando muito bem o futebol brasileiro", concluiu.

O Fluminense conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), quando Manchester City e Al Hilal se enfrentam. O Tricolor das Laranjeiras entra em campo pela próxima fase nesta sexta-feira, às 16h, no Camping World Stadium.