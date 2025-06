Red Bull Bragantino anuncia jogo de despedida do Nabi Abi Chedid

O Red Bull Bragantino realizará um jogo festivo para a despedida do Estádio Nabi Abi Chedid neste domingo, dia 6 de julho. Intitulado "Jogo dos Ídolos", a partida contará com nomes marcantes da história do Massa Bruta.

As festividades terão início a partir das 9h (de Brasília), com uma partida das categorias de base do clube. Em seguida, às 12h30, ocorrerá o jogo da próxima geração.

Já às 14h30, os ex-jogadores Luiz Muller e Julio Cesar vão comandar os times que entrarão em campo para o Jogo dos Ídolos do Bragantino.

ATÉ LOGO NABIZÃO! ??? Neste domingo, o tradicional estádio de Bragança recebe o Jogo dos Ídolos, com convidados especiais, para sua despedida! Esse e os outros jogos do dia terão entrada gratuita para todos os torcedores curtirem de perto! Venha fazer parte desse momento... pic.twitter.com/1O7m01qpsg ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 30, 2025

Obras do Nabi Abi Chedid

O Bragantino pretende transformar o Nabi Abi Chedid em uma arena, com capacidade para 20 mil torcedores. As obras devem durar entre quatro e cinco anos.

Durante a reforma, o Massa Bruta mandará suas partidas no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.