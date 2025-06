Quanto o Fluminense pode receber se eliminar a Inter de Milão hoje?

Do UOL, em São Paulo

Além de um lugar nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense pode faturar cerca de R$ 72,3 milhões se eliminar a Inter de Milão no duelo de hoje.

O que aconteceu

Esse é o valor concedido pela Fifa aos times classificados às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor, até o momento, faturou aproximadamente R$ 146,7 milhões.

Além da participação, a entidade também premia por vitória, empate e classificação. O Fluminense terminou na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos.

No montante dos cariocas, soma-se participação, uma vitória, dois empates e a classificação às oitavas de final. Veja, abaixo, os valores:

Participação - R$ 83,5 milhões

- R$ 83,5 milhões Uma vitória - R$ 11 milhões

- R$ 11 milhões Dois empates - R$ 11 milhões

- R$ 11 milhões Vaga nas oitavas - R$ 41,3 milhões

Premiação por fase

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória (R$ 11 milhões) e 1 milhão de dólares por empate (R$ 5,5 milhões)

2 milhões de dólares por vitória (R$ 11 milhões) e 1 milhão de dólares por empate (R$ 5,5 milhões) Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões)

7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões) Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 72,3 milhões)

13,125 milhões de dólares (R$ 72,3 milhões) Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões)

21 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões) Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 165,3 milhões)

30 milhões de dólares (R$ 165,3 milhões) Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões)

A Fifa distribuirá 1 bilhão de dólares (R$ 5,54 bilhões) em prêmios. No caso de título de um brasileiro, o clube pode faturar até R$ 558 milhões.

Duelo hoje pelas oitavas do Mundial. Inter de Milão e Fluminense se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.