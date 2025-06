Quanto o Flamengo ganhou no Mundial de Clubes? Veja valor da premiação

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo encerrou sua participação no Mundial de Clubes com aproximadamente R$ 152,1 milhões em premiação. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Bayern de Munique, por 4 a 2, ontem.

O que aconteceu

Rubro-Negro poderia ter faturado R$ 72,3 milhões caso avançasse às quartas de final. Esse é o valor concedido pela Fifa para a classificação nesta fase.

A premiação do Flamengo foi consolidada com participação, vitórias, empate e a classificação às oitavas de final. Veja, abaixo, o cálculo do montante:

Participação - R$ 83,5 milhões

- R$ 83,5 milhões Duas vitórias - R$ 22 milhões

- R$ 22 milhões Um empate - R$ 5,4 milhões

- R$ 5,4 milhões Vaga nas oitavas - R$ 41,3 milhões

Premiação por fase

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória (R$ 11 milhões) e 1 milhão de dólares por empate (R$ 5,5 milhões)

2 milhões de dólares por vitória (R$ 11 milhões) e 1 milhão de dólares por empate (R$ 5,5 milhões) Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões)

7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões) Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 72,3 milhões)

13,125 milhões de dólares (R$ 72,3 milhões) Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões)

21 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões) Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 165,3 milhões)

30 milhões de dólares (R$ 165,3 milhões) Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões)

A Fifa distribuirá 1 bilhão de dólares (R$ 5,54 bilhões) em prêmios. No caso de título de um brasileiro, o No caso de título de um brasileiro, o clube pode faturar até R$ 558 milhões

O próximo jogo do Flamengo confirmado é contra o Santos, em 16 de julho, válido pelo Campeonato Brasileiro. Porém, a CBF pode confirmar um confronto antes, contra o São Paulo, em 12 ou 13 de julho (fim de semana da final do Mundial).