PVC: Textor quis demonstrar força no Botafogo após rebaixar o Lyon

John Textor tentou dar uma demonstração de força ao demitir Renato Paiva do Botafogo poucos meses após contratá-lo, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Para PVC, a demissão de Paiva ainda nos EUA após a eliminação do Botafogo no Mundial está relacionada à perda de controle do Lyon, rebaixado na França, por parte de Textor.

A minha leitura é que o Textor ontem precisava demonstrar força. Ele anunciou duas saídas: a do Renato Paiva e a dele mesmo, do Lyon, porque ele não conseguiu dar a garantia de 100 milhões de euros para o Lyon jogar a primeira divisão da França e rebaixou o time sete vezes campeão francês depois de 37 temporadas.

Aí você faz o quê? Precisa demonstrar força. Então você troca o técnico que você disse que ia demorar um pouco mais pra contratar pra não errar. É um poço de contradições. E aí nós vamos dizer que um presidente de clube norte-americano, demitindo um técnico português é cultura do futebol brasileiro?

Paulo Vinícius Coelho

Segundo apurou PVC, não havia queixas do elenco do Glorioso em relação a Paiva, que foi do céu ao inferno em 10 dias após a vitória histórica contra o PSG no Mundial, antes de cair na prorrogação para o Palmeiras nas oitavas de final.

Não tem queixa dos jogadores com o Renato Paiva. Toda pinta é de uma demonstração de força.

O Textor perdeu o controle da administração do Lyon e dá uma resposta para a torcida do Botafogo, para os torcedores que são mais passionais, impulsivos mesmo, mas esse é o papel do torcedor, não do gestor.

Paulo Vinícius Coelho

Textor foi o responsável direto pela queda de Paiva. O dono do Botafogo não ficou satisfeito pela forma como a equipe atuou contra o Palmeiras.

