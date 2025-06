Pulgar sofre fratura no pé e deve desfalcar Flamengo por até 3 meses

A delegação do Flamengo vai desembarcar em solo brasileiro nesta segunda-feira com uma preocupação. O meia Erick Pulgar sofreu uma fratura no pé direito e deve desfalcar a equipe carioca por três meses na retomada do calendário nacional, ao fim do Mundial de Clubes.

De acordo com o time do Rio, Pulgar tem uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O problema físico foi constatado ainda no domingo, após a derrota para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. O jogador foi encaminhado ao hospital logo após a eliminação rubro-negra.

A direção do time carioca informou também que Pulgar será reavaliado após desembarcar no Rio, nesta segunda, "para definição dos próximos passos no tratamento da lesão", informou o clube em breve comunicado.

O meio-campista chileno se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o adversário alemão. Pulgar acabou levando a pior ao fazer uma falta no atacante Harry Kane. O jogador do Flamengo foi advertido com cartão amarelo e deixou o gramado com dores no pé. Acabou sendo substituído logo na sequência.

Com a fratura, Pulgar é desfalque praticamente certo para o confronto com o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, entre o fim de julho e o início de agosto. Também deve perder o duelo com o Internacional, pelas oitavas da Copa Libertadores, em agosto.