Pulgar, do Flamengo, sofre lesão que atormentou Neymar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O pior prognóstico para Pulgar se confirmou. O Flamengo anunciou que o volante sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito no jogo que marcou a eliminação do Mundial de Clubes.

Essa é a mesma lesão que atormentou Neymar durante a passagem do craque brasileiro pelo PSG.

O chileno deixou o jogo contra o Bayern de Munique ainda no primeiro tempo, depois de cometer uma falta em Harry Kane e levar amarelo.

Após exames, veio a confirmação do problema no pé direito.

Segundo o Flamengo, ele retorna com a delegação ao Brasil nesta segunda-feira e será reavaliado para definir os próximos passos do tratamento.

Neymar, por exemplo, foi submetido a uma cirurgia. Essa pode ser a decisão para uma recuperação mais rápida. Mas há um tratamento mais conservador com fisioterapia.

O Flamengo, oficialmente, ainda não estima tempo de recuperação.

Sem Pulgar, Filipe Luís colocou Allan na partida contra o Bayern.

Mas a chegada de Jorginho e a recuperação de De La Cruz podem amenizar a perda do volante titular no retorno do Brasileirão.