Preparadores do Corinthians adotam cautela com físico de Garro: "Precisa de acompanhamento sempre"

O físico de Rodrigo Garro, ainda que o atleta já tenha se recuperado de lesão, vem sendo tratado com cautela pelos departamentos médico e de fisiologia do Corinthians. Em coletiva de imprensa após o treino desta segunda-feira, os preparadores físicos do Timão analisaram a situação do meia-atacante.

Rodrigo Garro perdeu os primeiros jogos do Corinthians no Campeonato Paulista em razão de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Aos poucos, porém, o argentino foi ganhando tempo de jogo e ritmo, sendo importante para a equipe. Contudo, ele voltou a acusar dores no joelho direito.

Após a conquista do Estadual, o meia tomou a decisão de parar e acabou retornando ao departamento médico para tratar a lesão da maneira correta. Ele só foi voltar a ficar à disposição na reta final de maio, e foi ganhando minutagem aos poucos, medida adotada para evitar novos problemas físicos.

"O Garro é um atleta que precisa de acompanhamento individual sempre. A lesão dele é uma lesão que, com o tratamento, não vai sumir. A gente dosa a carga, dá força para a musculatura, fazemos preventivos para deixar ele sem dor, confortável, para estar atuando e treinando. Hoje ele está muito bem, fez um treino de muita intensidade. Precisou acelerar, desacelerar, fez o treino todo. Tem treinado sempre. Logicamente que vai estar trabalhando, mas vai precisar de cuidados, principalmente na recuperação e na sequência de jogos, para que possa render e ser o Garro que foi em 2024", explicou Reverson Pimentel, coordenador de preparação física do Corinthians.

Por conta do cuidado adotado pelo clube, o retorno de Garro aos gramados foi gradual. Inicialmente, o argentino atuou por cerca de 30 minutos contra o Huracán-ARG. Depois, jogou 45 minutos contra o Vitória. Ele voltou a ser titular apenas contra o Grêmio, último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes, e jogou os 90 minutos.

Reverson Pimentel, então, justificou o plano adotado com base no longo período de afastamento de Garro - cerca de dois meses - e admitiu que, em razão disso, existe a possibilidade de que nem sempre o argentino complete os 90 minutos em campo.

"O tempo de afastamento mostra para você o tempo que precisamos controlar o retorno desse atleta. Quando o a afastamento é muito longo, você não pode fazer uma transição e colocar ele para jogar 60, 90 minutos. O jogo entra como transição, o jogo entra fazendo parte da recuperação desse atleta. O Garro passou por isso. Ele jogou 15 minutos, jogou 30 [minutos], e vai evoluindo", afirmou o coordenador.

"Por mais que tivemos esse período de férias, é um atleta que temos que ter um cuidado, que temos que estar acompanhando, porque a sequência de jogos que vamos enfrentar nesse retorno é grande. E aí ele já não entra mais na transição. Entra no controle de treino, o controle de carga, e aí pode ser que em alguns momentos o Garro não jogue 90 minutos. Pode ser que, de um jogo para o outro, a gente tenha que segurar. Vamos ter, teoricamente, mais 36 jogos na temporada", finalizou.

Com Garro disponível, o Corinthians terá cerca de 15 dias até o próximo compromisso oficial, período que o técnico Dorival Júnior pode utilizar para fazer os ajustes que julgar necessários.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente no próximo dia 13 de julho (domingo), às 19h (de Brasília), quando encara o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.