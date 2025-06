Preparador físico do Corinthians evita cravar data, mas projeta retorno de Yuri "antes do esperado"

O coordenador de preparação física do Corinthians, Reverson Pimentel, e o preparador físico do clube, Celso Rezende, atualizaram a situação médica de Yuri Alberto. Os dois abordaram o assunto em coletiva promovida nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

Yuri Alberto está em transição física após fraturar o processo transverso de L1 à direita, na região lombar - lesão sofrida durante o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Reverson Pimentel, então, atualizou a situação médica do camisa 9. O profissional evitou cravar uma data para o retorno do atacante, mas afirmou que a volta dele pode acontecer "antes do esperado".

"Sobre o Yuri, na verdade, vou ressaltar não só ele, mas vários atletas que foram para o DM. Conseguimos, de 30% a 40%, reduzir o tempo de afastamento desses atletas. Lógico que cada atleta tem um organismo diferente, uma resposta diferente, e isso inclui o Yuri. É um atleta que se cuida, independente de estar de férias, se cuida muito. Hoje foi uma surpresa ele já estar no campo. Já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque os trabalhos estão com restrições, mas posso garantir que o retorno dele será antes do esperado. Mas não posso colocar data ainda, porque cada dia é uma resposta, um trabalho diferente, um acompanhamento que temos que estar fazendo com o DM", explicou o coordenador.

Reverson, então, ainda foi questionado se Yuri poderia, possivelmente, retornar antes do primeiro Derby da Copa do Brasil, mas despistou. O primeiro clássico contra o Palmeiras está marcado para o próximo dia 30 de julho, quarta-feira, na Neo Química Arena.

"Vou frisar que temos profissionais muito capacitados, investimos em estrutura, e vamos fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri num jogo tão importante como é o Derby", disse o profissional. "Eu espero que sim [risos]", complementou Celso Rezende, preparador físico.

O camisa 9 entrou no período de férias lesionado. Contudo, Yuri deu sequência ao tratamento da lesão. Quase diariamente, o atleta registrou uma rotina intensa de treinamentos físicos nas redes sociais. Neste período, ele foi auxiliado pelo fisiologista e fisioterapeuta Gustavo Jorge.

Já nesta segunda-feira, a imprensa pôde acompanhar a primeira hora do treino do Corinthias. Em transição física, Yuri Alberto ficou fazendo trabalhos específicos no gramado, como corridas leves, sob supervisão da comissão técnica alvinegra.

O coordenador de preparação física, por fim, detalhou o processo de transição física, no qual Yuri Alberto se encontra. O profissional ainda citou o exemplo do volante Bahia, que apesar de não conseguir trabalhar com bola, pode fazer exercícios de musculação.

"A transição física, dentro do Corinthians, já inicia no primeiro momento que o atleta se machuca. Atleta se machucou, foi diagnosticada a lesão, no dia seguinte sentamos com o DM, com a fisioterapia e a performance, e já iniciamos um trabalho. Logicamente, conforme a lesão que esse atleta tem, ela tem algumas restrições. Vou dar um exemplo, o caso do Bahia. Está no departamento médico com um entorse de tornozelo. Ele não consegue correr, não consegue pedalar por conta de dor, mas consegue fazer um trabalho de musculação, de membro inferior, de piscina. Nesse momento, a performance já entra para trabalhar o condicionamento físico, mesmo que tenha restrições, e vamos avançando e ganhando componentes físicos, para quando esse atleta for liberado para a comissão técnica, ele esteja apto a treinar e jogar", concluiu.

O Corinthians volta aos treinos ainda na tarde desta segunda-feira, também no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro terá cerca de 15 dias até o próximo compromisso oficial, período que Yuri Alberto pode utilizar para se recuperar completamente da lesão na lombar.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente no próximo dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.