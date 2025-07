Preparador do Corinthians avalia rodízio e vê pausa como chance para Dorival trabalhar "equipe principal"

O início de trabalho do técnico Dorival Júnior no Corinthians ficou muito marcado pela 'ausência' de um time titular. Nos 11 primeiros jogos em que esteve no comando da equipe, o treinador não repetiu escalações, fato que despertou a atenção de parte da Fiel Torcida.

Quando questionado sobre o assunto em coletivas, o técnico explicou que o rodízio se deu após sua comissão identificar uma questão física no elenco devido ao desgaste da alta sequência de jogos. Portanto, ele passou a promover modificações para preservar alguns dos principais jogadores do Timão. Contudo, a justificativa não parece ser bem aceita por parte da torcida, que tem criticado Dorival pelas decisões.

Neste sentido, o preparador físico do Corinthians, Celso Resende, comentou o rodízio do comandante e projetou que o período de intertemporada pode ser importante para Dorival trabalhar uma equipe principal e passar a fazer apenas uma ou outra modificação entre as partidas.

"Olha, o ideal é que todo seu elenco esteja na mesma condição. Porque, a partir desse momento, quando o treinador precisar mexer no time, quem entrar, entra nas mesmas condições. Isso é o ideal. É lógico que alguns fatores influenciam. Por exemplo, ritmo de jogo. Quem está jogando, adquire mais fácil. Quem não está, tem uma dificuldade maior. Agora, saímos de uma competição, restam duas importantíssimas. A Copa do Brasil é um pouco mais espaçada. Conhecendo o Dorival, acredito que ele vai ter um tempo maior para trabalhar uma equipe principal. Não sei, pode ser que mexa menos. Mas o ideal é que a gente passe para ele todos os jogadores nas mesmas condições", analisou o preparador em coletiva nesta segunda-feira.

O Corinthians tem treinado desde o último sábado no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro terá cerca de 15 dias de preparação até o próximo compromisso oficial, período que Dorival Júnior pode utilizar para fazer testes e tentar encontrar um time titular mais 'fixo'.

Outro a justificar o rodízio de Dorival foi Reverson Pimentel, coordenador de preparação física do clube. Um exemplo que pode ser citado é o caso de Fabrizio Angileri. Para evitar lesões, o lateral argentino foi poupado contra o Internacional e contra Atlético-MG, por exemplo, por controle de carga.

Outro caso que pode ser mencionado é o de Rodrigo Garro. Junto ao departamento médico e ao departamento de fisiologia, a equipe de preparação física está adotando cautela no retorno do atleta, que se recuperou recentemente de um problema no joelho direito. Ele começou retornando gradualmente e só completou 90 minutos contra o Grêmio.

"Nessa sequência de jogos, entra a lógica de que você tem que fazer um rodízio em alguns momentos, porque acabam não suportando. A quantidade de jogos é muito grande. Costumo dizer que o jogador é de carne e osso. Em algum momento vai ter que ser poupado, porque se não, é muito mais fácil você perder um atleta por um jogo do que por quatro ou cinco jogos. Em uma semana, estamos jogando três jogos. E qualquer lesão, mesmo que muito pequena, já te tira de três jogos", afirmou Reverson.

A boa notícia é que o Corinthians conseguiu, ao longo da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, zerar o departamento médico. O único atleta lesionado é o volante Luiz Gustavo Bahia, que tem um entorse no tornozelo. Yuri Alberto e Gui Negão estão em transição, enquanto Raniele, Gustavo Henrique e Carrillo estão recuperados.

Dessa forma, Dorival tem praticamente todo o elenco à disposição para o período de treinos. O treinador pode usar o período para implementar melhor seu estilo de jogo, uma vez que chegou recentemente ao clube.

"Intensidade, hoje, no futebol, é a palavra chave. Se o time não tiver intensidade, não vai ganhar de ninguém. A competição hoje está muito igual, as equipes estão muito igualadas fisicamente. Trabalho com o Dorival há mais de 20 anos e sei que ele exige muita intensidade dos times que ele treina, não só nos treinos, mas também nos jogos. Mas se isso não for treinado, [a equipe] não vai conseguir [competir]", concluiu Celso Resende.

O Corinthians volta aos gramados no próximo dia 13 de julho para enfrentar o Red Bull Bragantino. A bola rola às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.