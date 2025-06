Poucos erros e garra: Alicia e Milly explicam vitória do Fluminense

O Fluminense está nas quartas de final do Mundial de Clubes, após vencer a Inter de Milão (ITA) por 2 a 0. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe apontaram os detalhes que fizeram a diferença no triunfo tricolor.

Na próxima fase, os comandados de Renato Gaúcho encaram o vencedor de Al-Hilal (SAU) e Manchester City (ING), que se enfrentam ainda hoje.

Milly: Fluminense jogou no limite

O Fluminense venceu o vice-campeão europeu. Claro que tem que analisar a história da partida. O Fluminense jogou no seu limite, disputando todas as bolas como se fossem a última, fez um gol no começo, desembaraçou o jogo e continuou saindo em contra-ataques. [...] O Fábio é bizarro - aos 44 anos, ele garantiu o resultado.

Milly Lacombe

Alicia: Gol de Cano pressionou Inter de Milão

Jogando com uma linha de 5, sem chamar muito a Inter para o próprio campo, o Fluminense precisava praticamente não errar - e errou muito pouco defensivamente - e precisava aproveitar os erros do adversário - esse errou algumas vezes - e transformar em gol. E o Cano conseguiu fazer isso com 3 minutos, o que mudou a partida em favor do Fluminense

Alicia Klein

