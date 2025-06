Postura do Botafogo em eliminação foi decisiva para Textor demitir Paiva

Do UOL, na Filadélfia (EUA)

A postura do Botafogo na eliminação para o Palmeiras, no Mundial de Clubes, irritou John Textor e foi crucial para que o dono da SAF alvinegra tomasse a decisão, na noite seguinte, pela demissão do técnico Renato Paiva.

O beijo no rosto do português — dado pelo americano após a épica vitória por 1 a 0 sobre o PSG — contrastou com o inconformismo do empresário pela maneira que o time se comportou na derrota para o Palmeiras.

Textor entendia que o Botafogo precisava propor o jogo diante do Alviverde, mas o Glorioso acabou sendo dominado praticamente durante toda a partida.

Após o duelo no Lincoln Financial Field, a delegação alvinegra retornou para seu hotel na Filadélfia. Na ocasião, Textor pediu a palavra, parabenizou os atletas pela campanha, mas expôs sua insatisfação pela forma como o time foi derrotado. O americano também acreditava que o Botafogo poderia ir mais longe na competição, independentemente de quem fosse o adversário nas quartas de final (o Chelsea eliminou o Benfica horas depois).

Apesar de toda a irritação, a decisão pelo desligamento não foi imediata e o mandatário passou as 24 horas seguintes maturando a ideia.

Elenco tinha sentimento de orgulho e foi surpreendido

Renato Paiva durante Botafogo x Palmeiras pelo Mundial: treinador foi demitido após a derrota por 1 a 0 Imagem: Vitor Silva / Botafogo

Embora admitissem a má atuação na derrota por 1 a 0, os jogadores do Botafogo encerraram a participação no Mundial de Clubes com um sentimento de orgulho pela campanha feita, onde venceram o atual campeão da Champions League e se classificaram num grupo considerado o "da morte".

Após o almoço e a reunião com Textor, o elenco ganhou folga e foi liberado para fazer turismo pelos EUA antes do retorno ao Brasil. Alguns ficaram com familiares que vieram para o Mundial, outros foram a Nova York realizar compras e teve também quem aproveitou a noite da Filadélfia.

A decisão pela demissão de Renato Paiva ocorreu pouco antes das 0h25 de hoje, quando o clube informou em suas redes sociais o desligamento do treinador. Muitos dos atletas ficaram sabendo da saída do técnico também somente pela nota oficial.

Apesar de alguns discordarem da estratégia traçada pelo português para a partida contra o Palmeiras, ninguém esperava que Paiva fosse demitido agora.

O Botafogo agradeceu o treinador, destacou a vitória sobre o PSG e informou que Textor e o departamento de futebol já estão no mercado em busca de um novo comandante.