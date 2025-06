Polêmica! Ex-campeão do UFC, Strickland invade cage e agride lutador após provocação; veja

O ex-campeão do UFC Sean Strickland se envolveu em mais uma polêmica no último final de semana, ao participar do corner de Miles Hunsinger, seu companheiro de equipe na academia 'XTreme Couture', no 'Tuff-N-Uff 145'. Desta vez, o 'bad boy' se 'esqueceu' que não estava escalado para lutar e partiu para a briga com Luis Hernandez, adversário do seu parceiro de treinos no evento realizado em Las Vegas (EUA), no domingo (29).

Tudo começou quando Hernandez encaixou uma justa guilhotina em Hunsinger e passou a provocar os membros do corner de Hunsinger, entre eles o ex-campeão do UFC. Depois de sacramentada sua vitória, o peso-médio (84 kg) comemorou com gestos obscenos direcionados a Strickland e sua equipe, o que deu início a um tumulto.

Irritado com a postura do rival, Sean Strickland subiu no cage - acompanhado do também lutador do UFC e colega de time Chris Curtis - e partiu para cima de Hernandez. O polêmico lutador americano chegou, inclusive, a desferir um par de socos antes de ser contido pela 'turma do deixa disso', que precisou trabalhar para impedir o avanço da briga generalizada (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Má fase dentro no octógono

Se fora do octógono, Sean Strickland continua colecionando polêmicas, dentro dele o ex-campeão peso-médio do UFC vive um momento ruim. Depois de alcançar o topo da divisão em setembro de 2023, com uma vitória surpreendente sobre Israel Adesanya, 'Tarzan' - como é conhecido - sofreu duas derrotas para Dricus du Plessis, atual dono do cinturão até 84 kg do Ultimate, que o deixaram distante de uma nova chance de retomar o controle da divisão.

https://t.co/2OUTU2t1ha pic.twitter.com/1G6besqsYK

- Alex Behunin (@AlexBehunin) June 29, 2025

? Luis Hernandez stays undefeated with a Round 2 guillotine choke submission over Miles Hunsinger at #TNU145!

The Miami prospect made a statement - both in the cage and on the mic, calling out Sean Strickland post-fight ?#MMA | #FutureStarsOfMMA | #UFCFightPass pic.twitter.com/onhk1U5N9b

- Tuff-N-Uff MMA (@tuffnuff) June 29, 2025

