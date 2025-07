Paysandu vira diante da Ferroviária em três minutos e deixa lanterna da Série B

O Paysandu continua mostrando seu poder de reação e deixou a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense embalou nesta segunda-feira ao vencer a terceira seguida, desta vez em grande estilo, de virada, por 2 a 1, sobre a Ferroviária, no estádio da Curuzu, pela 14ª rodada.

O time paraense saiu atrás do placar, com Tárik marcando para a Ferroviária na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, a virada veio em três minutos, com belos gols de Marlon Douglas e Marcelinho.

Com o resultado, o Paysandu ganhou uma posição na tabela, deixando a lanterna e aparecendo em 19º, com 13 pontos, um a mais que o Athletic, e pode deixar a zona de rebaixamento já na próxima rodada. Já a Ferroviária caiu para a 13ª colocação, estacionado com 18 pontos.

O jogo começou com atraso, pois o goleiro Gabriel Mesquita do Paysandu teve de trocar o uniforme, que confundia as cores com os jogadores de linha. Depois da troca, o arqueiro teve que mudar novamente, pois a reserva era do tom dos jogadores da Ferroviária.

Depois de sete minutos de espera, a bola rolou. Castigado pela chuva, o gramado apresentava poças d'água, que atrapalhavam os times a trocar passes. Mesmo assim, a Ferroviária chegou com perigo, em chute rasteiro de Thiago Lopes. O time paraense tinha dificuldade de avançar e abusou do jogo aéreo.

Quando a chuva deu uma trégua, o jogo fluiu e o time da casa teve o domínio. Garcez e Reverson pararam no goleiro paulista. Também se valendo de um gramado melhor, a Ferroviária abriu o placar já na reta final. Em cobrança ensaiada de escanteio, Juninho cruzou e Tárik desviou, aos 42 minutos, para levar a vantagem na primeira etapa.

No segundo tempo, a chuva voltou com força e a Ferroviária até começou melhor, acertando a rede do lado de fora com Carlão, mas logo depois o duelo mudou de cenário e o Paysandu virou em três minutos. Aos 19, Marlon Douglas acertou belo chute de longe e empatou. Na sequência, aos 22, Marcelinho dominou na área e soltou o pé para marcar.

Com a vantagem, o time da casa abaixou as linhas e passou a explorar os contra-ataques. A estratégia até chamou a Ferroviária para o jogo, que passou a pressionar mais, mas sem sucesso. Na reta final, se fechou ainda mais, soube sofrer e neutralizar o jogo aéreo paulista e conquistou a terceira vitória seguida na Série B.

A Ferroviária volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Vila Nova, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o Paysandu atua no sábado, às 19h30, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 x 1 FERROVIÁRIA

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson Gabriel (Bryan Borges), Novillo (Thiago Heleno) e Reverson; Anderson Leite (Denner), Ronaldo Henrique e Marlon Douglas (André Lima); Garcez, Diogo Oliveira e Vinni Faria (Marcelinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Wesley Pomba), João Ramos, Ronaldo Alves e Edson Lucas; Alencar, Tárik, Thiago Lopes (Kevin) e Albano (Ronaldo);

Juninho (Igor Bolt) e Carlão (Quirino). Técnico: Vinícius Bergantin

GOLS - Tárik, aos 42 minutos do primeiro tempo; Marlon Douglas, aos 19, e Marcelinho, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Thalisson Gabriel (Paysandu); Ronaldo Alves, Edson Lucas, Juninho e Albano (Ferroviária).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém.