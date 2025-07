Paysandu vence a Ferroviária de virada pela Série B do Brasileirão

O Paysandu venceu a Ferroviária de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). Tarik abriu o placar para os visitantes, enquanto Marlon e Marcelinho viraram para os mandantes.

Mesmo com resultado positivo, o Papão segue na zona de rebaixamento da competição, na 19ª posição, com 13 pontos somados. Já a Locomotiva segue em 13º lugar, com 18 unidades.

Pela 15ª rodada da Série B, o Paysandu encara o Avaí, no próximo sábado. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Ressacada. A Ferroviária, por sua vez, encara o Vila Nova, às 16h do próximo domingo, na Arena Fonte Luminosa.

VEEEEENNNCEEEEEEE O

LOBO!!!! É O PAPÃO!!! ? Paysandu 2 x 1 Ferroviária

?? Marlon e Marcelinho#PAYxFER #VamosPaysandu pic.twitter.com/0zpHnv31tL ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) July 1, 2025

Paysandu x Ferroviária

A Ferroviária abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Juninho tocou curto para Tarik balançar a rede adversária.

Já aos 18 da etapa complementar, Marlon arriscou um chute de fora da área e mandou no cantinho do goleiro Dênis Júnior. Tudo igual em Belém.

O Paysandu virou a partida logo em seguida, aos 22. Reverson levantou na área para Marcelinho, que dominou no peito e bateu de perna esquerda para o fundo do gol.