Palmeiras se reapresenta na Filadélfia e inicia preparação para enfrentar o Chelsea no Mundial

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira e treinou pela primeira vez no NovaCare Complex, CT do Philadelphia Eagles, dando início à preparação para o jogo contra o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A delegação palmeirense havia recebido um dia de folga no domingo, o primeiro desde o início do torneio, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na prorrogação.

Os jogadores que atuaram por mais tempo nesse último compromisso, além de Paulinho, autor do gol da vitória, ficaram fizeram apenas atividades de recovery na parte interna para se recuperar do desgaste. Os demais foram a campo, onde realizaram movimentação posicional e, na sequência, uma atividade técnica em dimensões reduzidas.

O técnico Abel Ferreira ainda terá mais três dias para preparar o time para enfrentar os ingleses e pensar como montar sua equipe já que lida com alguns desfalques. O treinador não conta com Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, nem com Murilo, lesionado.

O zagueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda no último jogo da fase de grupos e está em tratamento no Departamento Médico. Já Gómez e Piquerez receberam o segundo cartão amarelo contra o Botafogo. O paraguaio, ainda, recebeu um vermelho no mesmo compromisso.

Assim, o Verdão terá um time bem modificado para o duelo das quartas. Na zaga, as opções são Micael, Bruno Fuchs, Naves e Benedetti. Já na lateral esquerda, Vanderlan é o único lateral esquerdo de origem à disposição.

O duelo entre Chelsea e Palmeiras está marcado para esta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.