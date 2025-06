Palmeiras busca revanche contra o Chelsea após vice no Mundial de 2021

Classificado às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras irá enfrentar na próxima fase o Chelsea. O embate reedita a decisão do Mundial de 2021, vencido pelo clube inglês.

Na oportunidade, Palmeiras e Chelsea mediram forças em fevereiro de 2022, depois de conquistarem a Libertadores e a Champions League, respectivamente, no ano anterior.

O Verdão conseguiu levar a decisão para a prorrogação após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Lukaku foi o responsável por abrir o placar, mas Raphael Veiga, de pênalti, deixou tudo igual.

Já no tempo adicional, Kai Havertz, também em cobrança de pênalti, marcou o segundo e garantiu a vitória do clube inglês.

Pouco mais de três anos depois, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em um novo formato do Mundial. O time alviverde eliminou o Botafogo nas oitavas, por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho, e busca a revanche.

Do outro lado, o Chelsea despachou o Benfica na fase anterior, também na prorrogação, por 4 a 1.

Se em 2022 os Blues chegavam como favoritos, agora o cenário é diferente. A equipe de Enzo Maresca não vive o seu melhor momento e, na última temporada, ficou na quarta posição do Campeonato Inglês. O time, ainda, não terá um de seus melhores jogadores: o volante Caicedo, suspenso.

Em contrapartida, o técnico Abel Ferreira não contará com Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, e Murilo, que está lesionado. O Verdão, portanto, terá que ir a campo com a linha defensiva quase toda reserva.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na sexta-feira, às 22h (de Brasília), na Filadélfia, em duelo único por uma vaga nas semifinais. Em caso de empate, a partida irá para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.