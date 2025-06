Paiva vai de 'escolhido' a 1ª vítima do Mundial em quatro meses no Botafogo

Renato Paiva mal completou quatro meses no comando do Botafogo e virou o primeiro técnico demitido entre os eliminados do Mundial.

O que aconteceu

Paiva caiu após 122 dias no cargo. O treinador português foi anunciado em 27 de fevereiro, apresentado no dia seguinte e, após quatro meses, acabou desligado nesta madrugada.

Ele foi demitido ainda nos EUA após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas do Mundial. O Alvinegro só volta ao Brasil amanhã, agora com a posição de comandante em aberto e sem os três jogadores negociados com o Nottingham Forest: Igor Jesus, Jair Cunha e Cuiabano.

A queda de Paiva ocorre após ele chegar como o "escolhido" e viver uma montanha-russa cujo ponto mais alto foi a vitória épica sobre o PSG. Ele foi a opção de Textor entre vários técnicos na ocasião, ouviu gritos de "burro" em meio a oscilações antes do Mundial e chegou a ser elevado a "gênio" ao derrubar o atual campeão europeu antes da despedida amarga contra o adversário paulista.

Textor apresenta Renato Paiva como novo técnico do Botafogo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Houve muitos nomes em cima da mesa, falou-se com muita gente, e o escolhido fui eu. O escolhido que é como a torcida se vê, escolhida por ser Botafogo. E no meio de tantos nomes eu me senti o escolhido, o chosen one, como dizia o John. E ser o escolhido no meio de tantos nomes, uns com mais carreira, outros com menos, uns mais vitoriosos, outros menos, ser o chosen one deixou-me feliz.

Renato Paiva, em sua apresentação, em fevereiro

Paiva se torna a primeira "vítima" das campanhas no Mundial até então. Até mesmo técnicos pressionados após eliminações precoces na primeira fase, como o caso de Anselmi no Porto, ainda resistem no cargo. Antes do mata-mata, 16 times foram desclassificados, e outros quatro já caíram nos duelos das oitavas.

O Botafogo tem agora duas semanas para se ajeitar até o próximo jogo. O time volta a campo no dia 13 de julho para o clássico contra o Vasco, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão —no qual ocupa a 8ª colocação.