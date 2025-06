Pacaembu lança tour imersivo com acesso a bastidores e pênalti no gramado

Do UOL, em São Paulo (SP)

O tradicional estádio paulistano inaugura no dia 8 de julho o "Tour do Paca", experiência que abre ao público áreas inéditas da nova Mercado Livre Arena Pacaembu e aposta na memória afetiva do futebol brasileiro.

O que aconteceu

O Tour do Paca terá percurso guiado por espaços antes fechados ao público, como vestiários e camarotes. A visita inclui também a beira do gramado, a sala de imprensa e o Mercado Pago Hall.

Visitantes poderão bater um pênalti em um dos gols oficiais do estádio, em atração extra chamada "Gol de Paca". Quem adquirir o tour completo terá desconto para participar dessa experiência.

A visita dura cerca de uma hora e meia e será conduzida por monitores especializados em história e hospitalidade. O conteúdo será acessível em português, inglês e espanhol, com grupos de até 40 pessoas.

O roteiro terá apoio de trilha sonora, painéis temáticos e ambientações visuais para ampliar a imersão. Também será possível tirar fotos com taças históricas, como as da Libertadores e da Copinha.

O Tour do Paca funcionará todos os dias, das 10h às 17h, com ajustes em dias de evento. A expectativa da organização é receber cerca de 4 mil visitantes por mês.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). A atração "Gol de Paca" custa R$ 80, ou R$ 60 para quem fizer o tour.

Haverá uma visita guiada gratuita às terças-feiras, além de atividades gratuitas diárias no complexo. Pista de atletismo e piscina seguirão acessíveis ao público em geral.

A curadoria e operação são da Arena Experience, que também criou os tours do Allianz Parque e da Arena MRV. A empresa é especializada em projetos de branded content e experiências interativas em estádios.