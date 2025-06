Osasco anuncia trio de levantadoras para a temporada 2025/26

Após a tríplice coroa, o Osasco São Cristóvão Saúde começou a anunciar o elenco para a temporada 2025/26. A equipe anunciou três novas levantadoras. A principal novidade é a chegada da norte-americana Jenna Gray para ser a comandante do time comandado pelo técnico Luizomar.

Completam o trio de levantadoras, Marina Siotto e Ana Luiza Berto. A jovem Aninha esteve no time campeão de tudo na temporada passada, já suas companheiras irão estrear com a camisa osasquense. Jenna Gray vem do Gerdau Minas e Marina chega do Brasília Vôlei.

Curiosamente, as três estão servindo às seleções de seu país. Jenna está na lista da equipe dos Estados Unidos para a Liga das Nações e é cotada para disputar o Campeonato Mundial. Aninha integra a equipe de base, que se prepara para defender o Brasil no Campeonato Mundial Sub-21, em agosto, na Indonésia. Marina está treinando com a seleção principal, como convidada pela comissão técnica.

"Buscamos montar um grupo forte, equilibrado e complementar em todas as posições. E começamos com as levantadoras. A Jenna é uma atleta com boa experiência, muito técnica que chega para dar ritmo, velocidade e precisão às nossas ações ofensivas. A Marina também é um ótimo reforço. E seguimos investindo na formação de jovens talentos, como a Aninha, que segue conosco para a terceira temporada", afirma o técnico Luizomar.