Onde vai passar João Fonseca x Jacob Fearnley em Wimbledon? Como assistir ao vivo

João Fonseca faz sua estreia em Wimbledon hoje (30), a partir das 10h30 (horário de Brasília), contra o inglês Jacob Fearnley, atual número 51 do mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN 2 e pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O brasileiro já enfrentou Fearnley em duas oportunidades, com duas vitórias: uma no Challenger de Camberra e uma em Indian Wells.

Será a primeira participação de João Fonseca no Grand Slam Inglês. Em 2024 ele estava fora do top20 e não conseguiu se classificar no qualificatório. Atual 57 do mundo, Fonseca agora tem ranking suficiente para entrar direto na chave principal do torneio.

Quem avançar no confronto enfrenta na próxima rodada o vencedor do duelo entre o holandês Griekspoor e o norte-americano Brooksby. O primeiro é o cabeça de chave número 31 do torneio e favorito contra o adversário que ocupa a 149ª posição no torneio.

João Fonseca x Jacob Fearnley -- 1ª rodada de Wimbledon