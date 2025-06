Onde vai passar Inter de Milão x Fluminense pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Inter de Milão e Fluminense duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Inter de Milão liderou o Grupo E, com sete pontos. A equipe italiana, vice-campeã da Champions League, venceu o River Plate por 2 a 0 na última rodada da fase de grupos, garantindo o seu lugar no mata-mata.

Com cinco pontos, o Fluminense avançou como segundo colocado no Grupo F. O time comandado por Renato Gaúcho estreou com um empate animador em 0 a 0 contra o Borussia Dortmund e confirmou a classificação ao empatar com o Mamelodi Sundowns.

O chaveamento das quartas de final está definido. O vencedor do confronto vai enfrentar Manchester City ou Al-Hilal.

Inter de Milão x Fluminense -- Mundial de Clubes