Neuer diz que jogo do Bayern de Munique contra o Flamengo não foi complicado: 'Fácil'

O goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, analisou a vitória da equipe por 4 a 2 sobre o Flamengo no domingo como "fácil". Com o triunfo, o time alemão avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes. Segundo o jogador, o Bayern não encontrou tantas dificuldades para superar a equipe brasileira na partida disputada no Hard Rock Stadium, em Miami.

"4 a 2 (fazendo gestos com as mãos). Não foi complicado, não foi complicado. Fácil", disse Neuer após o triunfo, misturando inglês e espanhol.

A declaração foi registrada pelo jornalista peruano Cesar Vivar Miranda, do site Así es el Fútbol. Neuer ainda foi indagado se o segundo gol do Flamengo, marcado por Jorginho, de pênalti, trouxe complicações para a equipe europeia. "Pênalti? Não foi complicado", reforçou o goleiro.

O Bayern abriu 2 a 0 no jogo com gols de Erick Pulgar (contra) e Harry Kane. O Flamengo descontou com Gerson, mas Goretzka fez o terceiro do time alemão. Jorginho esboçou uma nova reação, mas Kane fechou a contagem.

O Bayern de Munique irá enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas de final do Mundial de Clubes. O duelo acontece no sábado, em Atlanta.