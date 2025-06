'Vira o Neuer': goleiro do Bayern é apresentado a meme e se diverte

O goleiro Manuel Neuer foi finalmente apresentado ao meme "todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer", e levou a brincadeira com muito bom humor.

O que aconteceu

Guilherme Beltão, da CazéTV, foi o responsável por apresentar a brincadeira ao goleiro alemão, que riu durante a explicação.

O arqueiro ainda mostrou bom humor ao dizer que "hoje, de repente, foi um jogo desses, que o Neuer teve que aparecer". O alemão destacou que o elenco bávaro foi muito bem tratado pela torcida do Flamengo no jogo de ontem.

O meme chegou até o perfil oficial do Bayern, que aproveitou a brincadeira para mostrar as principais defesas do goleiro no jogo.

A brincadeira, inclusive, tomou conta das redes sociais desde a confirmação do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique. Os bávaros venceram a partida por 4 a 2 e enfrentarão o PSG nas quartas de final.