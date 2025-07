National Cup 2025, do NBA Basketball School, vai reunir mais de 500 jovens atletas em Poços de Caldas

Poços de Caldas volta a ser a capital nacional do basquete infantojuvenil. A cidade mineira será sede, pela segunda vez, da National Cup 2025, competição do NBA Basketball School que vai reunir mais de 500 meninos e meninas, de 32 equipes de cinco estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Tocantins), além de mais de 60 técnicos, entre os dias 4 e 13 de julho, com jogos na Associação Atlética Caldense.

Depois do enorme sucesso em 2024, a National Cup cresceu e vai trazer ainda mais surpresas este ano. Nesta edição, os campeões vão receber anéis, assim como acontece na NBA.

"Estamos muito ansiosos pelo início da National Cup. É campeonato diferente, um evento que marcou de forma especial o calendário do NBA Basketball School, reunimos centenas de meninos e meninas com muitas atrações, ativações e surpresas. Poços nos recebeu muito bem, tivemos uma excelente estrutura em 2024 e tenho certeza de que vamos ter uma competição ainda melhor esse ano", afirmou Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina.

Serão dez dias de muitos jogos, atividades e ações especiais em Poços de Caldas. As 32 equipes confirmadas serão divididas nas categorias feminino, Starter e All-Star. O evento terá transmissão ao vivo nos dias 12 e 13 de julho pela internet.

Pela cidade, haverá uma programação repleta fora de quadra, com loja oficial do NBA Basketball School, Fan Zone e exposição do Troféu Larry O'Brien.

Além disso, a National Cup vai promover a campanha de doação de calçados "Cada Par Conta", com arrecadação de pares de tênis que serão destinados a instituições de apoio e projetos sociais esportivos.

Atrações da National Cup

O evento também contará com atrações dentro de quadra, com as presenças dos embaixadores Helen Luz (ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica pela Seleção Brasileira) e Alex Garcia (ex-NBA e Seleção Brasileira), além de Renato Lamas, Bruno Fiorotto e Arthur Belchior ? ex-jogadores da Seleção Brasileira e gestores de unidades do NBA Basketball School.

Carlos Renato dos Santos, o "Renatinho", árbitro de duas finais olímpicas (Sydney-2000 e Atenas-2004), vai comandar a arbitragem da Cup. Outras novidades serão o Desafio de Habilidades, o Torneio de 3 Pontos e a realização do "All-Star Game", com o confronto entre os times Helen Luz e Alex Garcia, além da premiação aos destaques do evento.

Lançado em 2018, o NBA Basketball School no Brasil conta com mais de 220 núcleos nas cinco regiões do país. Atualmente, são cerca de 15 mil alunos (meninos e meninas de 6 a 17 anos) e mais de 1.000 técnicos capacitados pela metodologia NBA.