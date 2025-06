Na mira! Ruffy manda recado para Topuria após o UFC 317: "Vou te colocar para dormir"

A noite do último sábado (28) foi agridoce para o fã de MMA brasileiro. Se por um lado Alexandre Pantoja finalizou Kai Kara-France e manteve o cinturão dos moscas (57 kg), por outro, Charles 'Do Bronx' foi brutalmente nocauteado por Ilia Topuria na luta principal do UFC 317, que colocava o até então título vago dos leves (70 kg) em disputa. E, por mais que tenha visto possivelmente seu mais popular combatente ser derrotado, o 'Esquadrão Brasileiro' pode ter um representante disposto a dar o troco.

Presente na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), para acompanhar o evento 'in loco', Maurício Ruffy viu de perto os combates do UFC 317, inclusive a atração principal. Apontado como um atleta promissor da divisão dos leves (70 kg), o brasileiro utilizou suas redes sociais para mandar um recado direto para o novo campeão da categoria. Mesmo ainda fora do top 15, Ruffy colocou Topuria em seu radar e prometeu vencer o 'El Matador' em grande estilo, caso o caminho de ambos se cruzem no futuro.

"Aproveite muito bem esse momento Topuria... Eu, definitivamente, vou te colocar pra dormir!! #oneshot", escreveu o representante da 'Fighting Nerds' (veja abaixo ou clique aqui), em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), acompanhado de uma montagem em que encara o georgiano radicado na Espanha.

Futuro do Brasil até 70 kg?

No momento, o Brasil conta com dois atletas no ranking dos pesos-leves: Do Bronx e Moicano. Com 35 e 36 anos, respectivamente, ambos curiosamente saíram derrotados do UFC 317, no último sábado, e, consequentemente, se afastaram de eventuais disputas de título - ao menos no curto prazo. Então é razoável pensar que um representante da nova geração tenha a maior chance de voltar a colocar o país no topo da categoria novamente.

E, no momento, o nome que surge com o maior 'hype' é justamente o de Ruffy. Apesar de ainda não figurar no top 15, o brasileiro é tratado como uma joia pela alta cúpula do Ultimate. Aos 29 anos, o striker da 'Fighting Nerds' segue invicto no octógono mais famoso do mundo - são três vitórias em três lutas até aqui. Na última delas, Maurício brutalizou Bobby 'King' Green no UFC 313, em março deste ano.

