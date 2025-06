Morre Wanda dos Santos, ex-atleta olímpica

O atletismo paulista está de luto. Aos 93 anos, faleceu, nesta segunda-feira, a ex-atleta Wanda dos Santos, que representou o Brasil em dois Jogos Olímpicos e também fez parte do elenco do São Paulo junto a Adhemar Ferreira da Silva.

O velório está marcado para esta terça-feira, das 10h (de Brasília) às 14 horas, no Cemitério São Pedro (Av. Francisco Falconi, Vila Alpina, 837, São Paulo), onde também será realizada a cerimônia de cremação.

"A Wanda dos Santos era uma lenda, faz parte da história do atletismo nacional. Disputou dois Jogos Olímpicos, foi companheira de treinamento de Adhemar Ferreira da Silva e a maior campeã do Troféu Brasil de Atletismo. Sempre fui fã da dona Wanda, pessoa com a qual tive o prazer e o privilégio de compartilhar minha amizade. Ela foi exemplo, inspiração, história, o melhor do atletismo", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

"O São Paulo Futebol Clube e seu Departamento de Atletismo lamentam profundamente o falecimento de Wanda dos Santos, atleta pioneira e referência do atletismo brasileiro. Símbolo de superação e inspiração, Wanda representou nosso clube e o Brasil com coragem e talento. Ela deixou um legado eterno no esporte", declarou o diretor de atletismo do São Paulo, Gilberto Ramos.

Carreira de Wanda

Wanda dos Santos nasceu em 1º de junho de 1932 e começou a competir no atletismo na década de 1940. Na história do Troféu Brasil, criado em 1945, gravou seu nome como a recordista de medalhas, 48 delas de ouro, entre 1946 e 1966, no salto em distância (12 títulos), salto em altura (duas), 80m com barreiras (27) e revezamento 4×100 m (sete).

A paulistana começou no Palmeiras, mas logo mudou para o São Paulo, onde treinava com o alemão Dietrich Gerner, no grupo de atletas do bicampeão olímpico do salto triplo Adhemar Ferreira da Silva. Também foi atleta do Floresta (Espéria).

Integrou a Seleção Brasileira que disputou a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, realizados em 1951, em Buenos Aires, na Argentina - foi medalhista de bronze no salto em distância. Também disputou mais três edições e com medalhas: bronze nos Jogos do México-1955, prata em Chicago-1959 e bronze em São Paulo-1963, todas nos 80m com barreiras.

Wanda foi sete vezes campeã sul-americana, duas vezes Ibero-Americana e disputou os Jogos Olímpicos de Helsinque-1952 e Roma-1960. Ela assistiu no estádio a conquista do primeiro ouro de Adhemar no salto triplo. Em Helsinque também bateu o recorde sul-americano dos 80m com barreiras na qualificação (11.3, sua melhor marca pessoal). No total, somou em sua carreira nove recordes brasileiros nesta prova e outros três no salto em distância (5,61 m foi sua melhor marca pessoal).