Morre Wanda Santos, atleta olímpica e recordista sul-americana no atletismo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Wanda dos Santos, uma das primeiras atletas negras a defender o Brasil em Jogos Olímpicos, morreu hoje (30), aos 93 anos de idade.

Uma das pioneiras

Wanda esteve em em Helsinque-1952 e Roma-1960. A primeira brasileira negra em uma edição de Olimpíadas foi Melânia Luz, em Londres-1948.

Wanda teve marcas expressivas ao longo da carreira. Em Helsinque, quebrou o recorde sul-americano dos 80m com barreiras. Ela foi bicampeã mundial dos 80m com barreiras; bicampeã dos Jogos Ibero-Americanos; além de uma prata e três bronzes em Jogos Pan-Americanos.

Wanda dos Santos Imagem: Reprodução da internet/Ultrajano

Nascida em 01 de junho de 1932, em São Paulo, Wanda começou no Clube Atlético Ypiranga, em 1943. Passou ainda pelo Palmeiras antes de chegar ao São Paulo, em 1947. No Tricolor, fez parte do elenco treinado pelo famoso alemão Dietrich Gerner, que também foi técnico de Adhemar Ferreira da Silva.

Wanda também foi professora de Educação Física para crianças do Ensino Fundamental. Ela ainda participou de torneios de atletismo Master — Em 2003, por exemplo, conquistou quatro medalhas de ouro no Troféu Brasil de Atletismo Master.