Messi cita gosto amargo após Palmeiras jogar Inter Miami no caminho do PSG

Do UOL, em São Paulo

Lionel Messi se despediu da Copa do Mundo de Clubes e admitiu que o empate com o Palmeiras deixou um "gosto amargo", já que colocou o Inter Miami em um embate com o PSG logo nas oitavas de final.

Houve um gosto amargo depois da partida contra o Palmeiras, porque estávamos vencendo por 2 a 0 e terminamos com o empate, o que nos fez enfrentar o PSG, que é um time muito mais difícil. [...] Mas não é uma crítica, só uma situação que poderia ter sido diferente porque estar com 2 a 0 e conceder o empate com 10 minutos faltando o fim nos deixou um gosto amargo. Lionel Messi

O que aconteceu

Inter Miami precisava de uma vitória para avançar como primeiro do Grupo A e "fugir" do PSG. O time francês já havia garantido a ponta do Grupo B quando Inter Miami e Palmeiras se enfrentaram.

O clube norte-americano abriu 2 a 0, mas viu o Palmeiras empatar e assegurar a liderança. Dessa forma, o Alviverde teve o Botafogo como adversário, enquanto o Inter Miami enfrentou o atual campeão da Champions League.

O Inter Miami acabou goleado por 4 a 0 pelo PSG e se despediu do Mundial. O clube havia sido o único representante do país sede a avançar ao mata-mata da competição.