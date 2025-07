Médico do Palmeiras explica motivo de nova cirurgia em Paulinho após o Mundial

Autor do único gol e herói da classificação do Palmeiras no sábado, contra o Botafogo, na Filadélfia, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o atacante Paulinho passará por uma nova cirurgia para corrigir uma lesão na tíbia da perna direita após o fim da participação do clube no torneio. A informação sobre a nova cirurgia foi revelada pelo técnico Abel Ferreira, após o duelo contra o time carioca, no Lincoln Financial Field.

Segundo dito nesta segunda-feira pelo doutor Pedro Pontin, médico do Palmeiras, o novo procedimento contará com um enxerto ósseo para a fixação do osso, permitindo maior estabilidade e mais resistência às cargas de treino e jogo.

"O melhor a se fazer seria interromper essa fase, retroagir um pouco no tratamento, para a gente fazer uma nova investida, nova cirurgia, um novo procedimento, basicamente uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente", contou o médico palmeirense.

"Agrega-se junto a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta, colocado no local da lesão. Essa fixação, então, vai prover a estabilidade e vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar futuramente a maior carga de treinos e jogos a que o atleta será submetido", explicou Pontin.

Paulinho foi contratado no início da temporada, vindo do Atlético-MG. Ele chegou ao clube alviverde já lesionado e após ter passado por uma cirurgia. Mesmo assim, segue com dores e limitação no local. Por conta da recuperação, sua estreia pelo Palmeiras ocorreu apenas em abril.

"Paulinho é um atleta que chegou em uma condição especial. Ele veio contratado de uma equipe (Atlético-MG) que, ao longo do ano, diagnosticou uma reação de estresse no osso da perna, na tíbia. Foi constatada uma fratura de estresse e, ao longo da última temporada, ele jogou até, de acordo com o que já foi amplamente divulgado, com bastantes sintomas e bastantes limitações", disse.

Às vésperas do segundo jogo da fase de grupos, contra o Al-Ahly, Abel havia dito que só poderia utilizar Paulinho por cerca de 30 minutos, por conta da limitação física e das dores que o atleta vem sentindo. Contando com o importantíssimo gol no final de semana, Paulinho tem 15 partidas pelo time paulista, três gols e duas assistências, em pouco mais de 415 minutos em campo.

"Claro que a gente fez um planejamento para que ele participasse do Mundial com uma performance esperada para ele, porque é um atleta que tem um talento, uma qualidade técnica muito alta, que precisava também ter um físico para conseguir entregar esse resultado", contou.

No jogo decisivo contra o Botafogo, Paulinho entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, marcou o gol aos 10 minutos da prorrogação e deixou o gramado na sequência, dando lugar ao zagueiro Mycael.

"Estipulamos uma minutagem em que ele conseguia se sentir confortável para desempenhar o jogo e participar dos treinos. Então, infelizmente, com todo esse controle, as dores persistiram", informou o médico.