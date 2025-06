Medalhista olímpica, Yaya volta à seleção para a Copa América feminina

O Brasil se prepara para a Copa América feminina, que começa em 12 de julho em Quito. A volante Yaya, do Corinthians, é uma das jogadoras promissoras dessa nova safra jovem da seleção.

Ela teve sua primeira oportunidade com a amarelinha nas Olimpíadas de Paris, conquistando a medalha de prata em 2024 após perder a decisão para os EUA.

A atleta de 22 anos é um dos pilares do meio de campo da seleção. Nascida em Suzano e criada em Ferraz de Vasconcelos, a jogadora, de nome Vitória e apelidada de Yaya em referência ao jogador da Costa do Marfim Yaya Touré, que fez história com as camisas do Barcelona e do Manchester City, é uma das revelações do futebol feminino brasileiro.

Cria do "terrão", Yaya começou a carreira em um campo de terra em sua comunidade em Ferraz de Vasconcelos e se destacou entre outras meninas. Em 2017, o São Paulo realizou uma parceria com o Centro Olímpico, e ela foi escolhida, integrando a categoria de base do Tricolor.

Ela conquistou o bicampeonato do Paulista Sub-17 e o Sul-Americano da Juventude de 2018. Yaya também teve uma passagem pelo Santos e chegou ao Corinthians em janeiro de 2024, ganhando protagonismo desde sua chegada.

Ela foi fundamental na campanha do hexacampeonato brasileiro do clube, além da Supercopa do Brasil e da Conmebol Libertadores.

O Brasil terá o primeiro encontro no dia 13 de julho contra a Venezuela, marcando sua estreia na Copa América feminina.