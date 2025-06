Mbappé treina e presidente do Real acompanha preparação para jogo contra a Juventus

Os jogadores do Real Madrid receberam uma figura ilustre nesta segunda-feira, no último treino antes da partida contra a Juventus, em jogo que vale uma vaga às quartas de final do Mundial de Clubes. Florentino Pérez, presidente da agremiação, fez questão de marcar presença na atividade comandada por Xabi Alonso, que contou ainda com a participação de Mbappé.

A movimentação envolvendo titulares e reservas aconteceu nas instalações do West Palm Beach, e o mandatário ficou próximo a uma das arquibancadas cobertas instaladas pelo clube espanhol. De acordo com o jornal Marca, o dirigente também compareceu à coletiva de imprensa.

Perez vinha acompanhando a delegação nos Estados Unidos, mas havia viajado para a Espanha. O retorno do cartola só aumenta a importância que o duelo eliminatório com a rival de Turim tem para a direção do clube.

Totalmente recuperados, Kylian Mbappé e Carvajal participaram do treinamento e estão à disposição do técnico do Real Madrid. Xabi Alonso agora depende de uma conversa com o departamento médico e preparadores físicos para saber se o astro francês inicia o duelo como titular ou entra no decorrer do confronto.

Após o empate na estreia com o Al-Hilal, o Real embalou no torneio ao vencer o Pachuca, do México, por 3 a 1, e Salburg, da Áustria, pelo mesmo placar. Em função do quadro de gastroenterite, Mbappé ficou de fora dos três jogos e pode fazer a sua estreia nos Estados Unidos contra os italianos.