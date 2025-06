Luis Henrique diz que Inter foi surpreendida pela intensidade do Flu: 'Tiveram mais vontade'

Franca favorita para o duelo com o Fluminense, a Inter de Milão deixa o Mundial de Clubes de forma precoce e com um gosto amargo pela derrota de 2 a 0 para o time brasileiro. Recém-chegado ao time italiano, o ex-botafoguense Luis Henrique admitiu superioridade do rival.

Acostumado a enfrentar a equipe das Laranjeiras em seus tempos de Botafogo, o jogador brasileiro disse que a atuação dos cariocas surpreendeu os italianos. "Parece que tinha mais vontade do lado de lá. Entramos na partida achando que o Fluminense não teria toda essa intensidade", afirmou o jogador em entrevista à Cazé TV, após a partida.

A Inter encerra a temporada mais uma vez ficando pelo caminho. Depois de perder a final da Champions League para o Paris Saint-Germain, a equipe de Milão também bateu na trave no Campeonato Italiano e terminou em segundo na classificação, atrás do campeão Napoli. "Agora é esquecer isso e trabalhar bastante já pensando na próxima temporada", afirmou o jogador.

O lateral-esquerdo Carlos Augusto, outro brasileiro que jogou pelo lado italiano, também comentou a derrota inesperada para o Fluminense. Segundo ele, o gol marcado por Germán Cano no início do duelo mudou a história do confronto.

"O Fluminense é um time muito organizado e tem um grande treinador. O gol marcado mudou tudo e fez a diferença. Mas o que posso dizer, é que todas as equipes brasileiras que vieram para o Mundial mostraram um grande trabalho", declarou o atleta.