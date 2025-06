Lavieri: Paulinho se pagou no Palmeiras com gol que eliminou Botafogo

Paulinho já se pagou no Palmeiras com o gol que eliminou o Botafogo no Mundial de Clubes e garantiu a classificação às quartas de final, opinou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Esse gol do Paulinho já paga a contratação. A gente vai discutir o que aconteceu com a canela dele, se a recuperação foi ideal, se a operação foi errada, aí são outros 500, mas esse gol, imagina qual seria o peso do Palmeiras ter sido eliminado pelo Botafogo. A contratação já foi paga. Aliás, que golaço!

Quando o Paulinho faz um gol dessa maneira, ele afasta a possibilidade de o Palmeiras virar freguês do Botafogo. Essa é a realidade.

Danilo Lavieri

Segundo o colunista, havia apreensão no bastidor do Verdão em relação ao histórico recente contra o Glorioso.

O Palmeiras perdeu do Botafogo a Libertadores e o Brasileirão com jogos no Allianz Parque. E aí o Palmeiras poderia ser eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Então, foi um alívio a sensação, inclusive dos jogadores e das pessoas que trabalham no Palmeiras, não só dos torcedores. Isso diz muito sobre o peso que o Palmeiras tinha entrado nesse jogo.

Danilo Lavieri

Paulinho marcou seu segundo gol no Mundial. Ele já havia feito o gol que iniciou a reação do Palmeiras no empate contra o Inter Miami, na última partida da fase de grupos.

